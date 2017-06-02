На ул. Калинина в Самаре сгорел гараж
2 июня 2017 10:37
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Поздно вечером 1 июня по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Калинина, произошел пожар. Горел гараж на 20 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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