На ул. Калинина в Самаре сгорел гараж

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Поздно вечером 1 июня по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Калинина, произошел пожар. Горел гараж на 20 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.