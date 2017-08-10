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На ул. Губанова в Самаре произошло короткое замыкание электропроводки

10 августа 2017 09:53
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На ул. Губанова в Самаре произошло короткое замыкание электропроводки
Пожар тушили 16 человек.

Вечером 9 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Губанова.

Короткое замыкание электропроводки с последующим горением 2 п.м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
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Комментарии



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