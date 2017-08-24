На ул. Георгия Димитрова в Самаре горело бытовое помещение

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В ночь на 24 августа по адресу: Самара, Кировский р-н, ул. Георгия Димитрова, произошел пожар.Горело бытовое помещение первого этажа дома на 8 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 7 единиц техники.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.