На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

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В полпятого ночи сегодня, 20 ноября по адресу: Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, произошел пожар.Горел жилой дом и надворные постройки на 250 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 80 человек личного состава и 17 единиц техники. С пожаром справились за три часа, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.