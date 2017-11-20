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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

20 ноября 2017 10:22
408
На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар Горел жилой дом и надворные постройки на 250 м2.
Горел жилой дом и надворные постройки на 250 м2.

В полпятого ночи сегодня, 20 ноября по адресу:  Самара, Ленинский р-н, ул. Галактионовская, произошел пожар.
Горел жилой дом и надворные постройки на 250 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 80 человек личного состава и 17 единиц техники. С пожаром справились за три часа, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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