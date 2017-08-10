На ул. Г. Димитрова в Самаре горел утеплитель в вентиляции
10 августа 2017 09:27
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Во вторник, 9 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Г. Димитрова.
Горел утеплитель вытяжной вентиляции на 2 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
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