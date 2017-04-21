На ул. Фрунзе в Самаре горела стена дома

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20 апреля по адресу: г.о. Самара, Самарский р-он, ул. Фрунзе, произошел пожар.Горела стена частного дома на площади 1 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.