На ул. Фрунзе в Самаре горела стена дома
21 апреля 2017 09:47
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20 апреля по адресу: г.о. Самара, Самарский р-он, ул. Фрунзе, произошел пожар.
Горела стена частного дома на площади 1 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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