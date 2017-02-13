На ул. Энтузиастов в Самаре сгорела баня

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В воскресенье, 12 февраля по адресу: Самара, Советский р-н, ул. Энтузиастов, произошел пожар. Горела частная баня на площади 5 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.