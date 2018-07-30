На ул. Дыбенко в Самаре горел автомобиль

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В воскресенье, 29 июля, по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Дыбенко, произошел пожар. Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Они быстро справились с возгоранием.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.Фото из архива облМЧС.