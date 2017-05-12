На ул. Димитрова в Самаре сгорел автомобиль

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Вечером 11 мая по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Г. Димитрова, произошел пожар.Горело транспортное средство.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.