На ул. Демократической в Самаре тушили пожар

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В пятницу, 25 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Демократическая, произошел пожар.Горели домашние вещи на 5 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники.Они быстро справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.