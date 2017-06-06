На ул. Демократической в Самаре столкнулись иномарки Audi и Chevrolet Lanos

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Днем 5 июня на улице Демократической в Кировском районе областной столицы. 39-летний водитель автомобиля «Audi 6» (водительский стаж - 21 год) двигался со стороны Волжского шоссе в направлении улицы Ташкентской. По предварительной версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, автомобилист допустил лобовое столкновение с автомашиной «Chevrolet Lanos» под управлением мужчины 1988 года рождения (стаж - 4 года).В результате ДТП водитель «Chevrolet Lanos» получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. После оказания первой помощи врачи назначили пострадавшему амбулаторное лечение.В целом за 5 июня на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе - пять несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.