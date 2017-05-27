На ул. Челюскинцев в Самаре горели вещи в квартире
27 мая 2017 11:12
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Рано утром в субботу, 27 мая по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, ул. Челюскинцев, произошел пожар. Горели домашние вещи в квартире на 10 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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