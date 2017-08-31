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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На ул. Чапаевской в Самаре ночью горел автомобиль

31 августа 2017 11:43
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На ул. Чапаевской в Самаре ночью горел автомобиль
Пожар тушили 9 человек.

В ночь на 31 августа по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-он, ул. Чапаевская, произошел пожар.

Горел автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожарные быстро справились с возгоранием.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
Единый "телефон доверия" Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.
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