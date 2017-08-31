На ул. Чапаевской в Самаре ночью горел автомобиль

104

В ночь на 31 августа по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-он, ул. Чапаевская, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожарные быстро справились с возгоранием.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.Единый "телефон доверия" Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.