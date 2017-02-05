На ул. Бубнова в Самаре 10 человек тушили пожар
5 февраля 2017 10:04
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Вечером 4 февраля по адресу: Самара, Промышленный р-н, ул. Бубнова, произошел пожар. Горели домашние вещи в квартире на площади 5 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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