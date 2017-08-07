На ул. Бронной в Самаре горело 60 кв. метров гаражей

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Вечером в воскресенье, 6 августа по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Бронная., произошел пожар.Горели гаражи на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.