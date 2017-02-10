На ул. Авроры в Самаре Lada Kalina насмерть сбила пешехода

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Авария произошла сегодня, 10 февраля, примерно в 05:20 на улице Авроры в областном центре. По данным сотрудников ГИБДД, 23-летний водитель автомобиля "Lada Kalina" допустил наезд на неустановленного мужчину, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства.От полученных травм пострадавший скончался до приезда медиков. В настоящее время полицейские устанавливают его личность. Приметы: на вид 50 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы с проседью, на лице щетина, одет в черную куртку, темные джинсы, черную вязанную шапку. Всех, кому что-либо известно о личности погибшего мужчины, просьба сообщить по телефону: 8 (846) 951-91-21 - дежурная часть полка ДПС ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.Ведется проверка, сообщает облМВД.