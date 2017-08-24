На ул. Александра Матросова в Самаре горел автомобиль

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В ночь на четверг, 24 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Александра Матросова, произошел пожар.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники.Пожар потушили за 10 минут.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.