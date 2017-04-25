На ул. Александра Матросова в Самаре 12 человек тушили горящие вещи

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Накануне, 24 апреля по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, ул. Александра Матросова, произошел пожар.Горели домашние вещи на площади 6 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.