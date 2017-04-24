На ул. Аэродромной в Самаре горели вещи

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В воскресенье, 23 апреля по адресу: г.о. Самара, Советский р-н, ул. Аэродромная, произошел пожар.Горели домашние вещи на площади 3 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.