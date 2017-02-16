На ул. 7-я Толевая в Самаре горел частный дом на 70 кв. метрах

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15 февраля по адресу: г.о. Самара, Советский р-он, ул. 7-я Толевая, произошел пожар.Горел частный дом на площади 70 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 13 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.