На участке трассы М-5 Переволоки - Печерское (12 км) м.р. Сызранский из-за пробки работают 12 стационарных пунктов обогрева О
6 декабря 2017 09:10
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Главное управление МЧС России по Самарской области информирует, что в результате выпадения осадков в виде снега на участке трассы М-5 Переволоки - Печерское (12 км) м.р. Сызранский затруднено движение большегрузного транспорта.
Главным управлением организовано оповещение водителей большегрузного транспорта по КВ радиостанции, заблаговременно проведено СМС информирование населения о неблагоприятных погодных условиях.
К месту направлены оперативные группы ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области, тольяттинского и сызранского пожарно-спасательных гарнизонов, поисково-спасательные формирования.
Приведена в готовность Аэромобильная группировка Главного управления.
Личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области переведен в режим повышенной готовности. С 22.45 (мск.) в Главном управлении развернут оперативный штаб.
На месте дорожного затора находится и.о. начальника Главного управления МЧС России по Самарской области подполковник внутренней службы Аникин Алексей Александрович.
На расчистку трассы М-5 на данном участке задействовано 15 ед. техники и 18 чел. личного состава ООО «Волга проект».
Организован подвоз питьевой воды.
На автодороге М-5 организована работа 12 стационарных пунктов обогрева, общей вместимостью 365 человек.
В целях стабилизации обстановки дополнительно ограничено движение грузовых транспортных средств с 01.00 (мск.) до 09.00 (мск.). Организовано реверсивное движение.
Всего к устранению дорожного затора привлечено 175 человек, 43 ед. техники, в том числе от МЧС России 127 человек и 14 ед. техники.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. По возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.
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