На трассе под Сызранью, в районе проведения дорожных работ, Ларгус упал в кювет с высоты 6 метров

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Рано утром в Новоспасске на 834 километре трассы М-5 «Урал» 28-летний водитель не справился с управлением автомобилем, выехал на обочину и совершил опрокидывание в кювет глубиной 6 метров.В результате ДТП пострадал водитель и три его пассажира - мужчины 19, 30 и 53 лет. Все они были госпитализированы.Фото: novospasskoe-city.ru