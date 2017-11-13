На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

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По предварительной информации сотрудников ГИБДД, водитель автомашины Киа Спортаж 1977 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП еще три автомашины КамАЗ, УАЗ и Волга получили различные повреждения, водитель КИА Спортаж скончался на месте.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области