На трассе «Самара – Бугуруслан» столкнулись две иномарки и КАМАЗ, погибли два человека
15 сентября 2018 17:33
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От удара грузовик изменил направление движения и столкнулся с автомобилем «КИА», двигающимся во встречном направлении.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир, находившиеся в первом автомобиле «КИА». Водитель второй иномарки госпитализирован
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших.
По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ДТП Самара
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