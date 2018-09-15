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На трассе «Самара – Бугуруслан» столкнулись две иномарки и КАМАЗ, погибли два человека

15 сентября 2018 17:33
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Оба легковых автомобиля - всмятку.
ДТП было зарегистрировано сегодня в 13:40. Водитель автомобиля «КАМАЗ» двигался по трассе «Самара – Бугуруслан» в сторону города Отрадный. На 93 км автодороги водитель автомобиля «КИА» выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовику и столкнулся с ним.

От удара грузовик изменил направление движения и столкнулся с автомобилем «КИА», двигающимся во встречном направлении.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир, находившиеся в первом автомобиле «КИА». Водитель второй иномарки госпитализирован

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пострадавших.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 



Фото:   ДТП Самара
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