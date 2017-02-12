На трассе Оренбург-Самара в ДТП погиб 13-летний ребенок

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10 февраля на 190 километре автодороги «Оренбург-Самара» около села Дмитриевка 34-летний водитель управляя автомобилем «КАМАЗ», ехал со стороны города Самары. Не выдержал безопасную дистанцию до впереди остановившегося автомобиля «ВАЗ-2110», под управлением 42-летнего жителя Бузулукского района, и допустил столкновение. В результате столкновение автомобиль «ВАЗ» вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем «ГАЗ».В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летний ребенок, находившийся в автомобиле «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи, а остальные пассажиры были госпитализированы с различными травмами в лечебное учреждение города Бузулука. Ведется проверка, сообщает УМВД по Оренбургской области.