На трассе М5 на мосту через реку Сок столкнулись три грузовика, погиб водитель Газели, зажатой между двумя большегрузами
19 марта 2018 20:37
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В 10:40 на место происшествия выехали спасатели техногенного отряда ПСС СО.
С помощью гидроинструмента спасатели извлекли тело водителя из Газели и передали сотрудникам МВД.
В 12:45 аварийно-спасательные работы были завершены, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО
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