На трассе М5 «Урал» водитель Hyundai Elantra на "встречке" врезался в Lada Granta, погибли оба водителя
9 сентября 2018 19:50
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Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, оградили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь со стороны Сызрани в направлении Тольятти, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Lada Granta.
В результате ДТП водители легковушек скончались на месте происшествия, 2 пассажира – женщина и мужчина, госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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