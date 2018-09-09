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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе М5 «Урал» водитель Hyundai Elantra на "встречке" врезался в Lada Granta, погибли оба водителя

9 сентября 2018 19:50
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2 пассажира – женщина и мужчина, госпитализированы.
Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня, 9 сентября, в 18:10 на 963 км федеральной автодороги М5 «Урал».

Сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, оградили место происшествия и обеспечили беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что водитель автомобиля Hyundai Elantra, двигаясь со стороны Сызрани в направлении Тольятти, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Lada Granta.

В результате ДТП водители легковушек скончались на месте происшествия, 2 пассажира – женщина и мужчина, госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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