На трассе М5-Урал в Самарской области столкнулись 14 машин

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Дорожная авария с участием 14 транспортных единиц произошла сегодня утром на 967 километре федеральной автодороги М-5 Урал на территории города Жигулевска. По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате этого водитель фуры допустил наезд на вахтовый автобус ПАЗ, в котором находилось 23 человека (пострадавших нет), и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека, дети не пострадали.На месте происшествия работают три экипажа ДПС. Сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Информация об участниках аварии, данные пострадавших и другие подробности ДТП устанавливаются, сообщает облМВД.