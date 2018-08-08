На трассе М-5 под Сызранью фургон со сладостями врезался в КамАЗ
8 августа 2018 16:15
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Сообщается, что водитель ВАЗ-2107 объезжал дорожных рабочих по полосе встречного движения, когда столкнулся с КамАЗом. Грузовик ехал по трассе со стороны Самары. В результате ДТП фургон легковой машины был поврежден, а его фрагменты повредили дверь иномарки, ехавшей в сторону трассы.
По предварительной информации пострадавших в ДТП нет. Машины получили серьезные механические повреждения. Сладкий груз восстановлению не подлежит, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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