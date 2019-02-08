На трассе «М-5 Урал» в Красноярском районе «ЛАДА Ларгус» врезалась в стоящий грузовик «Вольво»

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На 1015 км автодороги водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА Ларгус», двигаясь в условиях снегопада со стороны Самара в направлении Москвы, допустил наезд на стоящий в правой полосе грузовой автомобиль «Вольво».В результате ДТП водитель автомобиля «ЛАДА Ларгус бригадой скорой помощи был доставлен в районную больницу, где был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области