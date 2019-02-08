На трассе «М-5 Урал» в Красноярском районе «ЛАДА Ларгус» врезалась в стоящий грузовик «Вольво»
8 февраля 2019 14:42
102
В результате ДТП водитель автомобиля «ЛАДА Ларгус бригадой скорой помощи был доставлен в районную больницу, где был госпитализирован. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
7 февраля 2019 23:26
Серьезное наказание для подростка... Закон
275
7 февраля 2019 18:46
Она получила 160 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности руководителя одной из компаний города, за нарушение требований пожарной... Закон
322
7 февраля 2019 17:47
41-летний житель Самары давал участникам организованной группы фальшивые справки о ДТП. По этим справкам граждане обращались в страховые компании за... Закон
341
6 февраля 2019 22:28
Отмечается, что реликвия обёрнута в кожаный переплёт, имеет золотое тиснение и состоит из 34 страниц. Закон
284
5 февраля 2019 20:33
Ориентировочная стоимость выявленной партии табака составляет более 50 млн. рублей. Закон
300
2 февраля 2019 16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло. Закон
694
1 февраля 2019 19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них. Закон
397
Происшествия
8 февраля 2019 14:42
Водитель легковушки госпитализирован. Происшествия
101
8 февраля 2019 14:28
Один из водителей госпитализирован. Происшествия
129
8 февраля 2019 13:52
К счастью, тревога оказалась ложной. Происшествия
113
Криминал
8 февраля 2019 10:51
Он нанес магазину ущерб более 3500 рублей. Криминал
149
7 февраля 2019 09:54
По версии следствия, фигуранты похитили более 3,7 миллионов рублей. Криминал
199
6 февраля 2019 13:01
Мужчине может грозить лишение свободы сроком до пяти лет. Криминал
229
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
232
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
240
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
345
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
611
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
786
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
679
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2012
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1764
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2057
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2421
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2611
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3898
Мероприятия