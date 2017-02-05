На трассе Чапаевск–Самара, в ДТП с несколькими машинами, вазовскую "десятку" разорвало пополам
5 февраля 2017 17:44
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Сильнейший удар пришелся на ВАЗ-21010. Машину буквально разорвало пополам.
На месте работают медики (две "скорых") и представители правоохранительных органов.
Фото Самара life
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