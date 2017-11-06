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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На трассе Большая Глушица Самара столкнулись автомобиль Fiat и бензовоз

6 ноября 2017 12:03
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На трассе Большая Глушица Самара столкнулись автомобиль Fiat и бензовоз. Сообщается о двух пострадавших.
Сообщается о двух пострадавших.

5 ноября в 18:20 на трассе Большая Глушица Самара столкнулись автомобиль Fiat и бензовоз. Об этом сообщали в группе "ДТП Самара". результате ДТП пострадали водитель Fiat и пассажир, сидевший рядом

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