На трассе, недалеко от Стромиловского кольца, столкнулись четыре автомобиля, пострадали две взрослых и ребенок

522

Водитель 1990 года рождения, управляя ВАЗ 2110 , двигаясь со стороны Новокуйбышевска в сторону Самары не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с тремя машинами: "Черри" под управлением мужчины 1989 года рождения, "Опель" под управлением женщины 1971 года рождения и ВАЗ 2199 под управлением мужчины 1984 года рождения.В ДТП пострадал водитель "Опеля" и его два пассажира (женщина с совершеннолетней дочерью), данные которых уточняются. Пострадавшие доставлены в лечебное заведение. Автомобили получили механические повреждения.Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.