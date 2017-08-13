На тольяттинца на улице напал грабитель и отобрал золотые украшения

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Полицейские установили, что у потерпевшего были похищены золотые украшения. Мужчина подробно описал нападавшего, указал направление, в котором тот скрылся.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали грабителя - ранее судимого за аналогичное деяние 41-летнего жителя Автозаводского района. Мужчина в содеянном признался и рассказал, что похищенное продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.