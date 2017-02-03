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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На тольяттинку, не сообщившую медикам об ожогах сына, заведено уголовное дело

3 февраля 2017 18:54
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Малышу был поставлен диагноз: ожог нижних конечностей.
В дежурную часть отдела полиции Тольятти от специалиста «Центра социальной помощи семье и детям" поступило сообщение о том, что в квартире дома на улице Мира находится малолетний ребенок с ожогами, родители которого за медицинской помощью не обращаются.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Полицейские установили, что в квартире проживает 30-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми и сожителем, а также вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики подтвердили, что ребенок имеет телесные повреждения, и направили его вместе с матерью в больницу для оказания помощи. Впоследствии малышу был поставлен диагноз: ожог нижних конечностей.

Семья, в которой произошел инцидент, на учете в полиции и специализированных учреждениях не состоит. В настоящее время в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ребенок вместе с матерью находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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