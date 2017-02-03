На тольяттинку, не сообщившую медикам об ожогах сына, заведено уголовное дело

117

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Полицейские установили, что в квартире проживает 30-летняя женщина с двумя несовершеннолетними детьми и сожителем, а также вызвали на место бригаду скорой помощи. Прибывшие медики подтвердили, что ребенок имеет телесные повреждения, и направили его вместе с матерью в больницу для оказания помощи. Впоследствии малышу был поставлен диагноз: ожог нижних конечностей.Семья, в которой произошел инцидент, на учете в полиции и специализированных учреждениях не состоит. В настоящее время в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Ребенок вместе с матерью находится в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.