На территории самарского МП человека задавил КАМАЗ

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Авария произошла 12 февраля в 08:30 в Промышленном районе областной столицы. 54-летний водитель комбинированной дорожной машины КАМАЗ двигался по территории муниципального предприятия. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на мужчину 1955 года рождения, двигавшегося перед транспортным средством.В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимационное отделение одной из городских больниц, где вскоре скончался.Ведется проверка, сообщает облМВД.