На территории Жигулевской ГЭС мужчина незаконно выловил 12 судаков

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Патрульные обнаружили у него снасти для ловли рыбы - резиновый амортизатор, леску, крючки, а также мешок, в котором находилось 12 ранее выловленных особей судака. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, задержанный мужчина - житель Тольятти 1962 года рождения передан полиции.Сумма ущерба, нанесенного в результате противоправных действий, устанавливается. По данному факту сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.