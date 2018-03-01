На стройплощадке «Самара Арены» завалился на бок автокран

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Водитель спустил монтажников купола, которые катались на автокране вниз и решил масло разогнать. Но оно загустело от мороза. Водитель стрелу вытянул и потерял равновесие.Автокран завалился на бок, а стрела приземлилась ровно между двумя постройками, ничего не задев. В результате ЧП никто не пострадал.