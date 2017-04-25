На стройке в жилом комплексе «Новая Самара» рухнул кран

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Как позже пояснили в ГК «Финсторй», производящем строительные работы - строители попросту хотели избавиться от устаревшего крана.- Никакого чрезвычайного происшествия не было. За годы работы кран пришел в негодность. Компания приняла решение его демонтировать. Но так как одновременно вывезти кран не удалось, то решили кантовать - перевернуть на бок. Позже кран разделят на несколько частей, которые уже вывезут с площадки, – сообщили в ГК «Финсторй».Фото из сообщества «Самара life» / Vk.com