На станции Октябрьск при проведении маневровых работ, произошел сход трёх вагонов-цистерн с бензином

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Опрокидывания цистерн и разлива груза не произошло, пострадавших нет. В результате произошедшего ходовая часть вагонов получила множественные механические повреждения. Вагоны направлены на ремонт.В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.Фото: pixabay.com