На самарца заведено уголовное дело за незаконную рыбалку

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В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили резиновую лодку, рыболовную сеть длиной 100 метров и улов - 50 рыб.В настоящее время по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и незаконный оборот наркотиков. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото pixabay.com