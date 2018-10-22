На самарскую журналистку, когда она поднималась на лифте в редакцию, с ножом напал неизвестный

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Неизвестный потребовал, чтобы она вышла вместе с ним на 9 этаже. Только громкие крики Инги о помощи спасли ее от более неприятных последствий. Преступник предпочел выбежать из лифта и скрыться.«Если кто не знает, редакция наша расположена на верхнем этаже жилого 17 этажного дома. И дом этот давно пользуется дурной славой. То кого-нибудь из окна выкинут, то окровавленные мужики с тобой в лифте едут. В доме расположен наркоманский притон. И все об этом знают», - делится страшными воспоминаниями журналистка на своей странице в социальной сети.После произошедшего журналистка написала заявление в полицию.