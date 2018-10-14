На самарской обводной дороге "десятка", столкнулась с двумя грузовиками
14 октября 2018 23:32
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Водителя "десятки" госпитализировали с травмами.
По факту ДТП ведется проверка, передает Волга Ньюс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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