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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На самарской обводной дороге "десятка", столкнулась с двумя грузовиками

14 октября 2018 23:32
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Водитель госпитализирован.
13 октября в 21:45 на самарской обводной дороге 44-летний водитель ВАЗ-2110, ехавший в направлении Волгограда, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом DAF под управлением 45-летнего водителя. После удара "десятка" врезалась еще в один грузовик DAF, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

Водителя "десятки" госпитализировали с травмами.

По факту ДТП ведется проверка, передает Волга Ньюс со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.
 

Фото: ГУ МВД по Самарской области

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