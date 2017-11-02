На самарчанку заведено уголовное дело за организацию незаконного игорного клуба

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С места происшествия полицейские изъяли 14 единиц компьютерного оборудования, с помощью которого осуществлялся выход в Интернет для получения доступа к азартным играм, а также опросили лиц, находившихся в помещении. Сотрудниками органов внутренних дел установлена и задержана предполагаемый организатор незаконной деятельности – безработная 22-летняя жительница Самары.Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Видео: ГУ МВД России по Самарской области