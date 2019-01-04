На рынке "Барбошина поляна" выявлено 150 банок контрафактной красной икры
4 января 2019 22:02
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Так, в ходе проверок нестационарных торговых объектов, расположенных на территории торговых рядов «Барбошина поляна» по адресу: г. Самара. ул. Ново-Садовая, 387, выявлено более 150 банок икры лососевой зернистой, реализуемой без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара. Также установлено, что в маркировке указана недостоверная информация об изготовителе икры.
Данная продукция изъята из оборота, в отношении продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12. по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
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