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На реке Сок в Красноярском районе утонул подросток

29 июля 2018 16:49
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Команда возвращалась с соревнований в Ульяновске и остановились на отдых на пляже в посёлке Красный Яр.
29 июля в 9:55 в Красноярский район был отправлен водолазный отряд ПСС СО.

Там, по заявлению очевидцев на реке Сок утонул подросток 2001 года рождения.

Погибший учился в Удмуртском кадетском корпусе. Команда возвращалась с соревнований в Ульяновске и остановились на отдых на пляже в посёлке Красный Яр на реке Сок.

В 12:50 тело подростка нашли в 15 метрах от берега на глубине 2,5 метра, передает пресс-служба ПСС Самарской области.



Фото:     пресс-служба ПСС Самарской области
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