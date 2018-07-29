На реке Сок в Красноярском районе утонул подросток

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Там, по заявлению очевидцев на реке Сок утонул подросток 2001 года рождения.Погибший учился в Удмуртском кадетском корпусе. Команда возвращалась с соревнований в Ульяновске и остановились на отдых на пляже в посёлке Красный Яр на реке Сок.В 12:50 тело подростка нашли в 15 метрах от берега на глубине 2,5 метра, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области