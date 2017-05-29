На реке Самара произошло ЧП на воде
29 мая 2017 09:18
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Вечером в воскресенье, 28 мая произошло ЧП на воде по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-он, река Самара.
К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.
Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС. Обстоятельства инцидента уточняются.
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