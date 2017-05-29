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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На реке Самара произошло ЧП на воде

29 мая 2017 09:18
235
На реке Самара произошло ЧП на воде
Проводились аварийно-спасательные работы.

Вечером в воскресенье, 28 мая произошло ЧП на воде по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-он, река Самара.

К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Проводились аварийно-спасательные работы, сообщает облМЧС. Обстоятельства инцидента уточняются.
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