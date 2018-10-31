На пустыре возле школы в Самаре нашли пакет с оружием и патроны

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В облМВД пояснили, что находки передали экспертам, заключение пока не готово, поэтому решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.Правоохранители работают над тем, чтобы установить, кто и с какой целью оставил пакет с оружием возле образовательного учреждения.