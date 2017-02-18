На пруду Сызранской ГЭС всю ночь добровольцы доставали, провалившийся под лед внедорожник

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Отечественный внедорожник провалился под лед на пруду Сызранской ГЭС накануне вечером. Сначала машина ушла под воду передней частью. Около 21:00 молодые люди, пытавшиеся самостоятельно спасти автомобиль, попросили помощи в группе «Взаимопомощь на дорогах» в социальной сети.На помощь выехали добровольцы на внедорожниках. Вытянуть из реки машину, практически полностью ушедшую под воду, удалось только к утру. Пострадавших нет.Фото очевидцев