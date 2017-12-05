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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

На проспекте Масленникова в Самаре перевернулся грузовик

5 декабря 2017 12:58
88
На проспекте Масленникова в Самаре перевернулся грузовик. По предварительной информации никто не пострадал.
По предварительной информации никто не пострадал.

Во вторник, 5 декабря, в Самаре примерно в 8:30 случилось ДТП. На проспекте Масленникова, в районе КРЦ «Звезда», перевернулся грузовик. Фото с места проишествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП Самара».
По словам свидетелей, на проезжей части за ночь образовалась ледяная корка. Именно это могло стать одной из причин аварии, пишет 63.ру.
— Скорее всего, водитель начал торможение, колеса перешли на юз. Поэтому автомобиль понесло левым боком на бордюр. От удара машина перевернулась, — рассказал местный житель.

По предварительной информации никто не пострадал.

Напомним, что в городе со вчерашнего дня наблюдается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают, что на дорогах образовалась гололедица, которая представляет серьезную опасность для всех участников дорожного движения. Водителям рекомендуют избегать внезапных торможений.

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